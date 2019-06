Stybar verlengt contract bij Deceuninck - Quick Step tot eind 2021

Klik hier voor onze digitale wielergids

De winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Harelbeke genoot nochtans interesse van enkele andere teams en werd de voorbije weken nadrukkelijk gelinkt aan CCC waar hij ploegmaat zou worden van Greg Van Avermaet. Maar Patrick Lefevere is er dus toch in geslaagd de ex-wereldkampioen veldrijden langer aan zich te binden. Stybar zal wanneer zijn contract eind 2021 afloopt maar liefst elf seizoenen voor het team van Lefevere hebben gereden waarin hij tot nu toe goed was voor zeventien zeges, waaronder etappes in de Ronde van Frankrijk en Ronde van Spanje.

I am so happy, that I can stay two more years with @deceuninck_quickstepteam They became my family and friends for ever. I am very thankful for their believe, trust and support. THANK YOU SO MUCH. pic.twitter.com/gRdYkiYQMT