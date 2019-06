‘Dit was geen voetbal.’ De Engelse bondscoach Phil Neville reageert snoeihard op de achtste finale tussen zijn team en Kameroen op het WK vrouwenvoetbal.

De wedstrijd stond bol van de incidenten. De Kameroense vrouwen weigerden zelfs tot twee keer toe om verder te spelen nadat ze zich benadeeld voelden door een aantal scheidsrechterlijke beslissingen.

Een onterechte onrechtstreekse vrije trap had de Engelsen al vroeg op voorsprong gebracht. Toen al stonden de potjes op overkoken toen de Kameroense Augustine Ejangue op de arm van Toni Duggan spuwde. Zowel scheidsrechter als de VAR kwam echter niet tussen - mogelijk omdat niet helemaal duidelijk was of er kwaad opzet mee gemoeid was. Ejangue keek immers niet naar Duggan.

Toen de videoref daarna een voor buitenspel afgekeurd doelpunt van Engeland alsnog valideerde, was het hek van de dam. De speelsters van Kameroen zagen de herhaling op de grote schermen in het stadion en weigerden de 2-0 te accepteren. Ze verzamelden in een groepje op de middencirkel en vertikten het - onder flink wat boegeroep - nog verder te spelen. Na enkele minuten werd het spel toch hervat - het rustsignaal volgde meteen.

Ook na rust gaat het theater verder

Meteen na rust zat het spel weer op de wagen. De aansluitingstreffer van Kameroen werd immers afgekeurd door de VAR voor buitenspel dat amper te zien was. En weer stond de boel op stelten: bij Kameroen wezen ze massaal naar het grote scherm en weigerden ze opnieuw de beslissing van de videoref te aanvaarden. Uiteindelijk moest bondscoach Alain Djeufma op zijn speelsters inpraten om de wedstrijd alsnog vol te maken.

Dat gebeurde echter niet zonder slag of stoot: een Kameroense speelster gaf de scheidsrechter - die tussen haar en de bal stond - een duw. Er volgden ook nog een aantal gemene tackles, waaronder een in de negentigste minuut. Gek genoeg volgde er geen rode kaart meer.

Engels bondscoach: ‘Ik schaam me in hun plaats’

Engels bondscoach Phil Neville haalde na afloop zwaar uit naar de Kameroense vrouwen. ‘Ik schaam me voor de tegenstand’, zei de ex-speler van Manchester United bij de BBC. ‘Als dat mijn ploeg zou zijn, zouden ze nooit meer voor Engeland mogen spelen, met dat soort gedrag. We hadden er geen idee van of de match uitgespeeld zou worden.’

Neville vindt de wedstrijd geen reclame voor het vrouwenvoetbal. ‘Dit zal de wereld rondgaan, maar ik heb er niet van genoten en mijn spelers ook niet. Voetbalsters over de hele wereld zullen deze beelden zien. Voor mij klopt dat niet. Mijn dochter wil voetbalster worden, maar als zij deze beelden ziet, bedenkt ze zich nog, denk ik.’

Engeland mag zich nu opmaken voor een kwartfinale tegen Noorwegen. Zij vechten hun duel zondag in Valenciennes uit.