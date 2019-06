Te warm om te werken? Dat weet de thermometer niet

Met temperaturen boven 30 graden wordt het de komende dagen heet in ons land. Te warm om te werken? Dat vertelt alleen een ‘vochtige globethermometer’ u.

Omdat de vraag wel vaker wordt gesteld dezer dagen, nam de zelfstandigenorganisatie NSZ er de wetteksten even bij.

De wet stelt dat de temperatuur moet gemeten worden niet met een gewone thermometer, maar met een ‘vochtige globethermometer’. Deze houdt rekening met de luchtvochtigheid en de stralingstemperatuur van de objecten in de buurt van de werkplek. De gemeten waarden liggen ongeveer 5 graden lager dan bij een standaardthermometer. Hoe droger de lucht, hoe warmer het moet zijn om de maximale waarden te overschrijden.

De limiet bij deze globethermometer varieert van 18 graden voor zeer zwaar werk tot 29 graden voor licht werk.

Bij licht kantoorwerk ligt de drempelwaarde dus op 29 graden op de vochtige globethermometer (dat is zowat 31 à 32 graden Celsius doorgaans). Bij staand werk gaat het om 26 graden (28 à 29 Celsius) en bij zeer zwaar werk (staand, veel tillen en verplaatsen) gaat het om 18 graden (20 graden Celsius).

Werkgevers nemen vaak maatregelen: meer water uitdelen, meer rustperiodes aanbieden... In de bouwsector bestaat er een collectieve arbeidsovereenkomst die het mogelijk maakt om rond 6 uur ’s ochtends te beginnen en om tegen 14u30 te stoppen. Ook verschillende vuilnisophaaldiensten rijden vroeger uit deze week.

En een korte broek? 'De afspraken rond kledij zijn afhankelijk van het bedrijf. De meeste werkgevers zijn vrij flexibel bij warm weer, zolang de werknemer deftig is, vooral bij diegenen die direct klantencontact onderhouden. Zo heeft 72% van de ondernemers er geen probleem mee dat mannelijke collega’s een korte broek dragen. Zolang het maar geen sportbroek of zwemshort is', weet het NSZ.