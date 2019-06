Vlaams Belang in raad van bestuur Unia? ‘Ik hoop op mensen met expertise’

Vlaams Belang heeft recht op een zitje in de raad van bestuur van gelijkekansencentrum Unia. ‘Het kan een instrument zijn om een cliché te ontkrachten’, reageert Unia-directrice Els Keytsman.

Uit een voorbereidend document dat De Morgen kon inkijken, blijkt dat de extreemrechtse partij recht heeft op een zitje in het gelijkekansencentrum. In het verleden paste Vlaams Belang vaak zelf om kandidaten aan te leveren, maar nu zou dat anders zijn.

‘Ik heb daar verschillende gevoelens bij’, reageert Unia-directrice Els Keytsman in het Radio 1-programma De Ochtend op. ‘Die persoon zal keihard moeten werken en onderbouwde tussenkomsten moeten doen. Het kan enerzijds een kans zijn om te laten zien dat we niet voldoen aan het cliché dat bij veel Vlaams Belangers leeft. Ik stel me anderzijds wel de vraag wat dit op internationaal niveau betekent als men hoort dat iemand van extreemrechts is aangeduid.’

De directrice wijst erop dat het om een parlementaire beslissing gaat. ‘Ik hoop dat men mensen met expertise aanduidt die de universele rechten van de mens aanvaarden en die willen meewerken aan een sterk Unia’, zegt Keytsman, die voor een open oproep pleit. ‘Ik hoop dat het Vlaams Parlement niet de oude politieke cultuur op basis van een partijkaart zal hanteren.’

Keytsman wijst erop dat het ‘slechts om één zitje op de 21’ gaat. ‘Vier mensen worden aangeduid door het Vlaams Parlement. Wij hebben vier mensen, hun mandaat loopt nog. We spreken over iets wat zich kan voordoen in 2021.’

‘Bovendien kan je Unia zelfs van binnenuit niet zomaar afschaffen’, zegt ze in De Morgen nog. ‘Europa bepaalt dat ons land zo’n instelling moet hebben.’

Vlaams Belang wil Unia afschaffen. ‘Wij trekken de bestaansreden, het functioneren en het draagvlak van dit zogenaamde gelijkekansencentrum in twijfel’, zegt Vlaams fractieleider Chris Janssens.