Lando Norris tijdens GP van Frankrijk verkozen tot ‘Driver of The Day’

De Brit Lando Norris is tijdens de GP van Frankrijk verkozen tot 'Driver of The Day'.

Norris is bij het McLaren F1 team de opvolger van onze landgenoot Stoffel Vandoorne en kent een sterk debuutseizoen in de Formule 1. McLaren presteert dit jaar heel wat beter en dat was ook in Frankrijk te zien.

Lando Norris en Carlos Sainz kwalificeerden zich als vijfde en zesde. Na een sterke race eindigden de Sainz en Norris respectievelijk als zesde en negende. Vooral voor Norris zat er aanvankelijk meer in maar door hydraulische problemen verloor hij in de allerlaatste ronde nog enkele plaatsen in een gevecht met onder andere Daniel Ricciardo.

De nog steeds maar 19-jarige Brit werd door de F1-fans geprezen voor zijn sterke race onder moeilijke omstandigheden en werd verkozen tot 'Driver of The Day'.

Overzicht winnaars 'Driver of The Day-award':

GP van Australië: Valtteri Bottas

GP van Bahrein: Charles Leclerc

GP van China: Alexander Albon

GP van Azerbeidzjan: Charles Leclerc

GP van Spanje: Max Verstappen

GP van Monaco: Max Verstappen

GP van Canada: Sebastian Vettel

GP van Frankrijk: Lando Norris

