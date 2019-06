Haalt-ie het? Enkel ‘hel van het Noorden’ ligt nog tussen Nederlandse zwemheld en finish Elfstedentocht

De Nederlandse zwemmer Maarten van der Weijden zal, als alles volgens plan verloopt, vanavond om 19 uur finishen na 196 km zwemmen. Maar eerst moet hij ‘de hel van het Noorden’ trotseren, waar het vorig jaar misliep.

‘Ik heb alles gegeven. Dan ben je helemaal leeg, maar ik vind het hartverwarmend dat jullie hier allemaal zijn.’ Zelfs toen hij vorig jaar volledig uitgeput op een vlot uit het water werd gedragen na 163 kilometer ploeteren, straalde Maarten van der Weijden vooral een gevoel van dankbaarheid uit. De missie van de olympisch kampioen in het open water van Peking 2008, die van leukemie genas, was immers geslaagd: hij had met zijn Elfstedentocht meer dan 5 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek.

Maar een olympisch kampioen zou geen olympisch kampioen zijn zonder dat de competitieve aard van het beestje de overhand neemt. En zo geschiedde dat de hij aan een nieuwe poging begon, met een aangepaste planning. Van der Weijden eet nu elke vijf uur een stevige warme maaltijd (want vorig jaar bleek hij meer calorieën te verbranden dan dat hij er binnenkreeg), neemt langere rust- en slaappauzes en ‘luistert beter naar zijn lichaam’. Dat laatste leidde ertoe dat hij zondagavond al anderhalf uur voorlag op schema. En dat hij last begon te krijgen van schuurplekken, die met vaseline moesten worden behandeld.

‘Hel van het Noorden’

Tot hiertoe werd de pijn van de olympisch kampioen naar eigen zeggen vooral verzacht door de duizenden supporters die hem van op de kant aanmoedigen. Maar daar komt vanaf maandagochtend enkele tientallen kilometers lang een einde aan. De zwemmer legt immers het meest noordelijke deel van zijn tocht af, richting Dokkum, om dan weer af te dalen naar Leeuwarden, waar de finish ligt. Aan dat meest noordelijke deel heeft van der Weijden een bloedhekel. Het is er veel rustiger: er zijn weinig dorpen, weinig begroeiing en ook veel minder supporters. Vorig jaar brak hij precies daar, in wat hij zelf ‘de hel van het Noorden’ noemt.

Maar dit jaar lijken de boeren van de omgeving iets gevonden te hebben op die eenzame kilometers met alleen weilanden. ‘Wij zullen met onze machines langs de kant gaan staan en hem op gepaste wijze aanmoedigen’, klonk het aan NOS. ‘We doen dit samen.’

Geen Elfstedenkruisje

Als Van der Weijden vandaag de finish haalt, mag hij rekenen op enkele duizenden supporters aan de eindmeet. Opvallend: het echte Elfstedenkruisje zal de olympische zwemmer niet in ontvangst mogen nemen. De koninklijke vereniging Friesche Elf Steden, die belast is met het organiseren van de schaatstocht, maakt geen uitzondering voor de zwemmer. ‘Misschien verdient hij het kruisje wel, maar hij krijgt het niet’, zei de voorzitter aan NOS. ‘Het kruisje is voor mensen die de tocht geschaatst hebben. Punt.’

Kijk hier live mee: