Ongezien massaprotest in Praag tegen miljardair-premier

Honderdduizenden Tsjechen zijn zondag op straat gekomen om het ontslag te eisen van hun premier, Andrej Babis. Hij wordt verdacht van machtsmisbruik en gesjoemel met EU-subsidies.

‘Neem ontslag’, ‘Genoeg is genoeg’ en ‘De democratie geven we nooit op’. Op foto’s is te zien hoe zondag meer dan 250.000 Tsjechen betoogden in Praag. Dat is het grootste aantal sinds de Fluwelen Revolutie in 1989, die het einde van het communistische tijdperk in het land inluidde.

De menigte, die zo talrijk was dat metrostations werden gesloten en de netwerken van gsm-operatoren overbelast raakten, eiste het onmiddellijke aftreden van en een onafhankelijk onderzoek naar de praktijken van de Tsjechische premier en miljardair Andrej Babis.

Belangenconflict

Volgens recente berichten zou de multimiljardair en oprichter van het populistische ANO onrechtmatig EU-subsidies opgestreken hebben met zijn bedrijven. Volgens uitgelekte rapporten van de Europese Commissie zou Brussel een miljoenenbedrag van Babis kunnen terugvorderen. Babis zelf blijft volhouden dat er van een belangenconflict geen sprake was.

De protesten duren al weken, maar met de betoging van zondag krijgen ze een nieuwe dimensie. Babis zei onlangs nog niet onder de indruk te zijn van het straatprotest. De regering wordt niet op basis van betogingen veranderd, aldus de 64-jarige. Uit regeringskringen is echter te horen dat Babis meer onder de indruk is dan hij publiekelijk toegeeft.

Foto: AFP

