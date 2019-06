Naakte vrouw dood aangetroffen in weide vlak bij Belgische grens

Een vrouw, wier identiteit voorlopig onbekend is, werd om het leven gebracht in Westdorpe, een Nederlands dorp vlak bij de Belgische grens. Ook de Belgische politie helpt mee in de zaak.

Het was een voorbijganger die zaterdag rond de middag het levenloze lichaam aantrof in een weide aan de Sint Anthoniekade, enkele meters van de grens met ons land. De weide ligt in het natuurgebied Canisvliet, naast een depot van baggeraar Jan De Nul in Zelzate.

Het gaat om een blanke vrouw tussen de 50 en de 65 jaar oud, met kort rood haar en een normale lichaamsbouw. Ze is 1,65 tot 1,70 meter groot en heeft geen tatoeages. De vrouw werd zonder kleren aangetroffen.

Omdat de identiteit van het slachtoffer nog niet kon worden vastgesteld, roept de politie de hulp in van het publiek. En dan vooral het Belgische publiek. Informatie delen kan via 0900-8844 of Whatsapp (+31612207006), via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen, anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M en anoniem via 0900-8844, geen naam noemen en meteen vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen).