Binali Yildirim, de kandidaat van Erdogan, geeft verlies toe in Istanbul

In maart won oppositiekandidaat Ekrem Imamoglu de burgemeestersverkiezingen van de Erdogangetrouwe Binali Yildirim. De AKP van president Erdogan diende een klacht in tegen die uitslag, en zondag vond een nieuwe stembusgang plaats. Yildirim, de kandidaat van Erdogan, geeft zijn verlies toe, in het voordeel van Ekrem Imamoglu.

'Verkiezingen zijn de ruggengraat van democratieën', zei Yildirim. 'Volgens de resultaten leidt mijn tegenstander Ekrem Imamoglu in de race. Ik feliciteer hem en wens hem succes.' Met 95 procent van de stemmen geteld, haalt Imamoglu 53,7 procent binnen, Yildirim 45,4 procent.

Onregelmatigheden

Ekrem Imamoglu van oppositiepartij CHP werd in maart al verkozen als burgemeester. Hij versloeg AKP-kandidaat, de kandidaat van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, Binali Yildirim met zo’n 15.000 stemmen.

Volgens de AKP (de partij van Erdogan) gebeurden er echter onregelmatigheden tijdens de stemming van 31 maart. Daarom werden de stembusgang in Istanbul geannuleerd en moesten er nieuwe verkiezingen komen.



De uitslag in Istanbul in maart betekende een klap voor Erdogan. De handelsmetropool werd al 25 jaar door een islamitisch-conservatieve burgemeester bestuurd. Erdogan is er zelf ook nog burgemeester geweest.