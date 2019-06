Egan Bernal heeft zoals verwacht de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Colombiaan van Team Ineos weerstond de aanvallen van uitdager Rohan Dennis in de korte, maar zware slotetappe. De ritzege ging naar de 24-jarige Brit Hugh Carthy (Education First), die van bij de start ten aanval trok. Hij rondde een solo van meer dan 90 kilometer af. Tiesj Benoot weerstond versnellingen van de mannen achter hem in de stand en behield zijn 4e stek in het klassement.