Naomi Osaka is 1ste plaats op WTA-ranking kwijt: Ashleigh Barty wint in Birmingham en neemt fakkel over

De Australische Ashleigh Barty (WTA 2) stoot maandag Naomi Osaka van de troon op de WTA-ranking. Dat is zeker na haar zege in de finale van het WTA-grastoernooi in het Engelse Birmingham (1.006.263 dollar) tegen de Duitse Julia Görges (WTA 19).

De 23-jarige Barty, onlangs winnares van Roland Garros, haalde het in de eindstrijd met 6-3 en 7-5.

De Australische heeft nu zes titels op haar palmares. Ze stond voor de tiende keer in haar carrière in de finale van een WTA-toernooi en pakte haar derde eindzege dit seizoen nadat ze in maart ook het toernooi in Miami won.

Naomi Osaka voerde de WTA-ranglijst aan sinds 28 januari.