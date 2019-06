Red Lions kloppen Argentinië in laatste groepswedstrijd Pro League, Nederland wacht in halve finale

De Red Lions hebben in Wilrijk (Antwerpen) Argentinië geklopt met 4-1. Door de zege eindigen de hockeymannen tweede in de groepsfase van de eerste FIH Pro League. In de halve finales, die zullen doorgaan in Amsterdam, wacht komende vrijdag Nederland.

Enkel als de Argentijnen zondag een overwinning met elf doelpunten verschil boekten, konden ze nog over België wippen. Los Leones keken al in de eerste minuut tegen een achterstand aan tegen de regerende wereldkampioen. Cédric Charlier opende de score. Daarna scoorden Maxime Plennevaux (13.), nog eens Charlier (34.) en Felix Denayer (43., pc) voor de Belgen. Ignacio Ortiz (55.) milderde voor de bezoekers.

Met 32 punten uit 14 wedstrijden is Australië groepswinnaar. Daarna volgen België (28 ptn) en Nederland (23). In de Final Four, volgende week in Amstelveen, neemt Australië het op tegen ofwel Argentinië - momenteel vierde met 22 punten - ofwel Groot-Brittannië (19), dat later op de avond nog tegen Nieuw-Zeeland speelt.

Om 15u30 treden de Red Panthers (FIH 13) eveneens aan tegen Argentinië (FIH 4). Zij willen in hun slotwedstrijd hun vijfde plaats veiligstellen. Voor de Final Four komen de Belgische vrouwen niet meer in aanmerking. In de heenwedstrijd verloren ze in het begin van de competitie al met 2-0 van Argentinië in Cordoba, maar op eigen bodem kan er natuurlijk altijd iets meer. Daarnaast is het belangrijk nog punten te sprokkelen voor de wereldranking want op basis daarvan wordt in november de tegenstander bepaald in een dubbele olympische kwalificatiewedstrijd.

Foto: BELGA