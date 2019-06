Domper voor Nafi Thiam: Europees record weg door elleboogprobleem, mogelijk stopt ze met zevenkamp

Na het wereldrecord in het hoogspringen op zaterdag en het Belgische record in het verspringen leek ze op weg naar een nieuwe knalprestatie en een Europees record. Maar in het speerwerpen ging het mis. Na twee van de drie worpen met de speer hield ze het voor bekeken. Thiam sukkelt weer met de elleboog. In tranen verliet ze het veld. Mogelijk houdt ze zelfs de zevenkamp voor bekeken. Ze wierp amper 47,25 meter. In elk geval is het Europees record zevenkamp niet meer haalbaar.

Bij haar eerste beurt ging Thiam nog de mist in en kwam ze niet eens boven de zes meter uit. Maar bij de tweede poging viel alles in zijn plooi. De wind blies 1.6 meter per seconde in het voordeel, Thiam kwam goed uit op de afzetbalk en liet een prachtige sprong van 6m67 optekenen. Ze vloog zo vijf centimeter voorbij haar persoonlijk record en vier centimeter voorbij het Belgisch record van Sandrine Hennart uit 1996. Bij haar derde en laatste poging kwam ze nog tot 6m37.

Foto: BELGA

Zaterdag maakte Thiam al indruk door het wereldrecord-hoogspringen-in-een-zevenkamp op haar naam te zetten. Vorig jaar gooide ze in Götzis hoge ogen met 2,01m, in Talence ging ze over 2,02m.

Met haar sterke prestaties was Thiam op weg naar een nieuw persoonlijk record in de zevenkamp. Dat staat nu op 7.013 punten, maar toen had ze na vijf onderdelen 5.083 punten. Nu telt ze al 5.195 punten. Ze heeft momenteel ook 93 punten voorsprong op het Europees record van de Zweedse Karolina Klüft (7.032).

Foto: Photo News

Foto: BELGA