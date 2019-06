David Goffin zakt helemaal weg na sterke eerste set, Roger Federer pakt 10e zege in Halle

Roger Federer (ATP 3) heeft het ATP-toernooi in Halle voor de 10e keer op zijn naam geschreven. De Zwitser, eerste reekshoofd op het Duitse gras, nam in twee sets de maat van onze landgenoot David Goffin (ATP 33): 7-6 (7/2) en 6-1.

De twee hielden gelijke tred in de eerste set, die Federer pas na 54 minuten spelen in de wacht wist te slepen. Daarvoor had de Zwitserse legende een tiebreak nodig, die hij met 7-2 naar zijn hand zette. In de tweede set moest Goffin meteen zijn opslag afgeven. Het leek de weerstand van Goffin te breken, want Goffin gaf in de tweede set meteen zijn opslag weg door drie dubbele fouten. Federer stoomde in geen tijd door naar 5-1. Goffin kon in de tweede set maar een keer zijn opslag behouden, op de opslag van onze landgenoot maakte hij het helemaal af: 6-1.