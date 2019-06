Verenigde Staten lanceren cyberaanval tegen Iran

Luchtaanvallen tegen Iran werden op het laatste nippertje afgeblazen, maar dat wil niet zeggen dat Donald Trump geen sancties meer gepland heeft tegen het land. Als vergelding voor de aanval op de Amerikaanse drone werd een cyberaanval tegen Iran uitgevoerd.

De aanval was gericht tegen het computersysteem van wapeninstallaties van de Islamitische Revolutionaire Garde en werd uitgevoerd na de goedkeuring van Trump. Het eliteleger, onder rechtstreeks commando van ayatollah Khamenei, wordt beschuldigd van het neerschieten van een Amerikaanse drone en zou volgens de VS ook achter de aanslagen op twee olietankers in de Golf van Oman zitten. Door de cyberaanval werden de systemen een tijdje offline gehaald. Hoe lang precies is niet duidelijk, evenmin of er ‘blijvende schade’ werd aangericht. De optie van een cyberaanval lag sinds de aanval op de olietankers al op tafel.

Een aanval op Iran, na het neerhalen van een Amerikaanse drone, werd door Trump op het laatste nippertje afgeblazen. Een aanval op een handvol Iraanse doelwitten, zoals radar- en raketbatterijen, was goedgekeurd, en de operatie was al gestart. Maar het geschatte dodenaantal, 150 slachtoffers, vond Trump te hoog. Het leek hem buitenproportioneel, als reactie op het neerhalen van een onbemande drone.

Trump heeft voorlopig nog niet gereageerd op nieuws van nieuwsagentschap AP. Zaterdag sprak hij wel nog over nieuwe economische sancties tegen Iran en kondigde hij aan dat hij naar het presidentiële buitenverblijf Camp David vertrok ‘om gesprekken te voeren over de crisis met de islamitische republiek’. ‘Iran is momenteel een economische puinhoop, het land heeft het bijzonder moeilijk’, zei Trump in de tuin van het Witte Huis.

Trump verklaarde dat hij nooit zal toestaan dat Iran nucleaire wapens ontwikkelt. Als het land dat kan aanvaarden, ‘zal het rijk en gelukkig zijn en zal ik zijn beste vriend zijn’, zei Trump. ‘Maar als de Iraanse leiders zich slecht gedragen, staat hen een bijzonder moeilijke tijd te wachten.’

‘Laat ons hopen dat ze zich intelligent gedragen. Als we Iran economisch weer op de rails kunnen zetten, zou dat een fantastische zaak zijn’, aldus de Amerikaanse president. Maar zolang het conflict aanhoudt, ‘zullen we nieuwe economische sancties blijven aannemen’.