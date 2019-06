De dood van de horror?

Het uitverkochte Graspop bevestigde dat, in het kielzog van de oude headliners, een jongere generatie bands een stevige status verworven heeft. Wat opvalt is dat die vaak vér blijven van wat metal altijd zo weird en onweerstaanbaar maakte. De rare kleren, de horror, de theatrale stijl – zijn die aan het uitsterven?

Er is iets merkwaardigs aan de hand met metal. Het lijdt geen twijfel dat het genre, ooit begonnen als een safe space voor blanke mannelijke outcasts, de laatste jaren thuisgekomen is in de mainstream ...