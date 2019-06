‘Het moest een voorbeeldstraf worden, 250 uur werkstraf is veel te weinig’

‘Alsof ze een tweede keer is doodgereden’, zo voelt de werkstraf van 250 uur en het rijverbod van vier jaar aan voor de ouders van Stephanie Verbraekel. Hun dochter, journaliste bij De Standaard, werd in november 2017 doodgereden in Schaarbeek.

Hilde De Boeck en Patrick Verbraekel waren bewust niet aanwezig tijdens de zitting waar Blërim C., de doodrijder van hun dochter, zijn straf kreeg vrijdag. ‘En maar goed ook als je de uitspraak hoort’, reageert Hilde De Boeck in De Zevende Dag. Toch wensen ze geen gevangenisstraf voor C.. ‘De gevangenis is geen goede plek voor zo’n jonge persoon, maar een korte werkstraf snap ik niet’, zegt Patrick Verbraekel. ‘Het moest een voorbeeldstraf worden, maar 250 uur werkstraf is veel te weinig.’

Het feit dat het parket in beroep gaat, deed de ouders wel deugd. ‘We zaten in zak en as, maar dat gaf een kik’, zegt Patrick. Volgens hen had de chauffeur geen enkel schuldbesef. ‘Als de rechter niet had aangegeven dat hij zijn excuses moest aanbieden, had hij dat niet gedaan’, zegt Hilde De Boeck.

Lees het volledige interview met de ouders van Stephanie hier.