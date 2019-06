De hitte is daar: wat kan u doen?

Vanaf maandag is in heel het land een hittewaarschuwing van kracht, aldus het KMI. Het vaardigt een code oranje uit. Niet voor noodweer, maar voor warmte. Maar wat houdt die waarschuwing precies in? En - vooral - wat moet je dan doen?

Zondag geldt de waarschuwing al voor Vlaams- en Waals-Brabant, vanaf maandag is dat ook het geval voor alle andere provincies. En dat blijft al zeker zo tot en met donderdag. ‘Bij dergelijke erg hoge temperatuurwaarden zullen bepaalde te nemen maatregelen voor behoeftige mensen noodzakelijk zijn’, zo staat te lezen op de website van het KMI. ‘Regelmatig drinken, zich lichter kleden, de dag in koelere ruimten doorbrengen, de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, licht verteerbaar voedsel (en in kleinere porties) tot zich nemen, deuren en ramen gesloten houden om de warmte buiten te houden. Wees voorbereid.’

Een code oranje wordt gegeven in volgende situaties: twee opeenvolgende dagen met een gemiddelde minimumtemperatuur boven de 20 graden en een gemiddelde maximumtemperatuur van boven de 32 graden - ofwel drie dagen met een gemiddelde minimumtemperatuur van meer dan 18 graden en een gemiddelde maximumtemperatuur van meer dan 30 graden.

Foto: KMI

Tips tegen de hitte van het Rode Kruis en het Agentschap Zorg en Gezondheid

‘ Drink véél als het warm is. Zelfs wanneer je geen dorst hebt. En dan bedoelen we natuurlijk water en geen alcohol. Ook dranken met cafeïne kan je maar beter vermijden. Zij zorgen er namelijk voor dat je vaker naar het toilet moet en je dus nog meer vocht verliest.’

als het warm is. Zelfs wanneer je geen dorst hebt. En dan bedoelen we natuurlijk water en geen alcohol. Ook dranken met cafeïne kan je maar beter vermijden. Zij zorgen er namelijk voor dat je vaker naar het toilet moet en je dus nog meer vocht verliest.’ ‘Strakke topjes en aansluitende shorts mogen je figuur misschien mooi accentueren, tijdens hete dagen kies je beter voor frisse jurkjes en shirts van luchtige materialen. Zo blijft je lichaamstemperatuur beter op peil.’

van luchtige materialen. Zo blijft je lichaamstemperatuur beter op peil.’ ‘Ben je een fervent sporter ? Stel je oefeningen uit tot ’s avonds laat of ’s morgens vroeg wanneer het iets frisser is. Bij aanhoudend warme temperaturen wacht je beter enkele dagen om zware fysieke inspanningen te leveren.’

? Stel je oefeningen uit tot ’s avonds laat of ’s morgens vroeg wanneer het iets frisser is. Bij aanhoudend warme temperaturen wacht je beter enkele dagen om zware fysieke inspanningen te leveren.’ ‘Hoewel je ten volle wil genieten van het fijne zonnetje en bijhorende temperaturen, blijf je beter binnen op momenten dat de temperatuur piekt (tussen 11 en 15 uur). Ga je toch buiten? Vergeet je dan zeker niet in te smeren met zonnecrème (met een hoge beschermingsgraad) en zet een pet of hoedje op.’

op momenten dat de temperatuur piekt (tussen 11 en 15 uur). Ga je toch buiten? Vergeet je dan zeker niet in te smeren met (met een hoge beschermingsgraad) en zet een op.’ ‘Laat baby’s en jonge kinderen bij voorkeur in de schaduw spelen. Smeer ook hen goed in met een sunblock en bescherm hun hoofdje met een pet of zonnehoedje. Er bestaat ook UV-beschermende kledij.’

spelen. Smeer ook hen goed in met een sunblock en bescherm hun hoofdje met een pet of zonnehoedje. Er bestaat ook UV-beschermende kledij.’ ‘Heb je familieleden of vrienden die vaak alleen zitten en last kunnen hebben van de warmte. Ga dan geregeld even poolshoogte nemen en check of alles in orde is met hen. Vooral oudere mensen zijn heel kwetsbaar bij hoge temperaturen.’

en check of alles in orde is met hen. Vooral oudere mensen zijn heel kwetsbaar bij hoge temperaturen.’ ‘Voor wie met de wagen, bus of trein naar het werk gaat: neem altijd water mee. Dat komt zeker van pas wanneer je onverwacht in de file komt te staan of wanneer je trein/bus in panne valt.’

Weerbericht

Zondagochtend is het zonnig met hoge sluierwolken. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. De maxima liggen tussen 25 graden in de Hoge Venen en 29 graden in de Kempen. De wind waait eerst overwegend zwak uit oostelijke richtingen, ruimt later naar oost tot zuidoost en wordt dan matig. Aan zee verwachten we na de middag een zeebries uit noordnoordoost. Dat meldt het KMI.

Zondagavond en -nacht verwachten we hoge en middelhoge wolken maar blijft het droog. Het is erg zacht met minima tussen 15 graden in de Hoge Venen en 20 graden in het centrum. De wind zwak tot matig uit uit zuidoost.

Maandag is het zonnig met soms wat meer hoge wolkensluiers. Het wordt erg warm met op meerdere plaatsen maxima van 30 tot 32 graden, bij een matige zuidoostenwind. Ook aan zee komen we in de buurt van 29 graden voor de zeebries opsteekt.

Ook dinsdag is het heet met zon en hoge wolkensluiers. De maxima gaan in stijgende lijn en bereiken plaatselijk 34 graden in het noordoosten van het land. Aan zee brengt een zeebries wat koelte.

Ook woensdag zijn er vrijwel geen wolken kunnen we opnieuw 35 graden bereiken.

Vanaf donderdag blijft het zonnig maar is er een lichte daling van de temperaturen mogelijk naar waarden rond 30 graden.