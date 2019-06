Chaos in Ethiopië: stafchef leger en regionale president gedood

Een poging tot staatsgreep heeft zaterdag en zondag plaatsgevonden in de regio Amhara in Ethiopië. Zeker vier mensen zijn daarbij gedood.

In Ethiopië zijn zondag de stafchef van het leger, generaal Ambachew Mekonnen, en de president van de regio Amhara gedood. Dat melden de diensten van premier Abiy Ahmed. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is in het Oost-Afrikaanse land.

Eerder was de premier al in legeruniform op de televisie verschenen om te melden dat stafchef Mekonnen gewond was geraakt toen hij door kogels was getroffen. Nu is hij dus overleden. Zijn adviseurs - voorlopig gaat het om twee mensen - zijn ook om het leven gekomen.

Premier Ahmed had daarvoor al gezegd dat er in de noordwestelijke regio Amhara een staatsgreep was afgewend. Volgens Ethiopische media is een andere generaal uit de regio, Asamnew Tsige verantwoordelijk.