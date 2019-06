Niels Bruynseels vijfde in Grand Prix jumping in Estoril, Pieter Devos nieuwe leider Global Champions Tour

Martin Fuchs heeft zaterdag de Grand Prix in het Portugese Estoril, negende manche in de Global Champions Tour, op zijn naam gebracht. In een barrage met elf vormde de 26-jarige Zwitser met de 12-jarige hengst Chaplin de snelste van zes foutloze combinaties. De Brit Ben Maher werd met Explosion op 45 honderdsten tweede, de Ier Michael Duffy met Touch The Stars op net geen seconde derde.

Ook Niels Bruynseels bleef met de 15-jarige hengst Utamaro foutloos, maar hij was bijna drie seconden trager dan Fuchs en strandde op de vijfde plaats. Pieter Devos moest met de 11-jarige merrie Claire vier strafpunten noteren en werd negende. Gregory Wathelet en Wilm Vermeir haalden de barrage niet. Wathelet werd met Nevados dertiende, Vermeir met Iq zeventiende.

Devos is opnieuw de leider in de Global Champions Tour. De 33-jarige Vlaams-Brabander wipte over Daniel Deusser, die niet deelnam in Estoril. Na negen van negentien proeven heeft hij 16 punten voor op de Duitse Mechelaar. Ben Maher is op 22 punten derde, Bruynseels op 40 punten vierde.