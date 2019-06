Bondscoach U21 Italië na zege tegen België: “Dit voelt eerder als een nederlaag aan”

Italië blijft ondanks de 3-1 zege tegen de Jonge Duivels - en 6/9 - hoogstwaarschijnlijk met lege handen achter op het EK U21. Bondscoach Luigi Di Biagio erkende dat maandag Roemenië en Frankrijk genoeg hebben aan een punt om de Italianen uit het toernooi te knikkeren, maar gaf nog niet op. “Zolang er één procent kans is op kwalificatie, blijf ik geloven”, liet hij optekenen.

“We hebben vandaag voldoende kansen gecreërd”, begon Di Biagio. “Maar we hebben inderdaad misschien niet voldoende gescoord. Ik geloof absoluut nog door te kunnen gaan, ook al hebben we weinig kans. Maar het kan nog, dus ik blijf geloven. Dat blijf ik doen, zelfs al is de kans om door te stoten maar één procent. Ik vind het heel spijtig dat we dit prachtige publiek niet meer hebben kunnen geven. Ze hebben ons van in het begin gesteund.”

“Ik vind dat we de groepswinst verdienden”, vervolgde de bondscoach. “De jongens hebben alles gegeven. Achteraf bekeken is dit misschien geen overwinning, maar eerder een nederlaag. Ik wil de formule van dit toernooi hier niet gaan bekritiseren. Het klopt dat Roemenië en Frankrijk maandag genoeg hebben aan een remise om ons uit het toernooi te knikkeren, maar daar wil ik niet aan denken. Ik hoop dat ze hun sportieve plicht doen. We wisten dat zo’n scenario kon gebeuren. We zullen moeten afwachten.”

Di Biagio werd tot slot gevraagd naar de afwezigheid van sterspeler Moise Kean op het veld. “In een team zijn er regels”, besloot Di Biagio. “Die zijn niet nageleefd door Kean. Dan grijp ik in.”