Actie voor decriminalisering van drugs: ‘Vorige regering heeft enkel stappen achteruit gezet’

In het koninklijk park van Brussel voerden zaterdag een vijftigtal drughulpverleningsorganisaties actie voor de decriminalisering van verdovende middelen. Hun boodschap? ‘Het huidige drugsbeleid is nefast voor de gebruikers en de samenleving.’

Dit jaar hebben de deelnemers vooral aandacht voor cannabis. ‘Het drugsbeleid moet gebaseerd worden op wetenschappelijke waarheden in plaats van op morele overwegingen’, klink het bij de deelnemende organisaties.

Het evenement in het Warandepark maakt deel uit van de internationale campagne Support. Don’t Punish, verspreid over meer dan tachtig landen. In België nemen een vijftigtal organisaties en verenigingen deel die actief zijn in onder meer de gezondheidszorg, mensenrechten, de permanente educatie, en het gevangeniswezen. Allen vragen zij om de huidige drugswetgeving grondig te herzien.

‘Met de huidige wetgeving is het niet mogelijk om op meer innoverende manieren om te gaan met de uitdagingen die drugsgebruik stelt’, zeggen de organisatoren. ‘Noch kunnen we de strategieën ontwikkelen die de Wereldgezondheidsorganisatie, professionele drughulpverleners en zelfs bepaalde politici voorstellen. Heel wat internationale organisaties dringen erop aan om meer te investeren in gezondheidszorg om het drugsgebruik aan te pakken, maar de vorige federale regering heeft enkel stappen achteruit gezet.’

Zo is therapeutisch gebruik van cannabis nog steeds niet mogelijk, blijven zogeheten ‘cannabis social clubs’ buiten de wet staan, zijn behandelingen met medische heroïne niet mogelijk en blijft de toegang tot Naloxon of Narcan, twee geneesmiddelen die een overdosis heroïne kunnen verhelpen, uitermate beperkt.

De deelnemende organisaties pleiten voor een decriminalisering van het recreatieve drugsgebruik voor volwassenen, een decriminalisering van het therapeutisch gebruik, en een regulering van de toegang tot drugs, via overheidsapotheken, cannabis social clubs of eigen kweek.