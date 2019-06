Yves Lampaert heeft verrassend de tijdrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Belg van Deceuninck-Quick Step was sneller dan onder meer wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis, die pas zesde werd. Kasper Asgreen, ploegmaat van Lampaert bij Deceuninck-Quick Step, klokte de tweede tijd, zijn landgenoot Søren Kragh was derde. Egan Bernal blijft leider in het klassement.