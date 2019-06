In de Antwerpse Kempen is zaterdag de Olmense Zoo heropend, met ook een nieuwe naam: Pakawi Park. Aftredend Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) huldigde het park samen met de nieuwe eigenaars officieel in.

Weyts liet de dierentuin bijna twee jaar geleden een maand lang sluiten omdat de directie had nagelaten tal van tekortkomingen rond dierenwelzijn aan te pakken, zoals gebrekkige hygiëne en het ontbreken van schuilplaatsen. De problemen werden intussen opgelost en het park heeft sinds januari dit jaar twee nieuwe eigenaars: Wim Verheyen, zoon van de vroegere eigenaar, en Tommy Pasteels.

Zij willen het park grondig vernieuwen. Zo hebben de bosbizons hun rechtmatige plaats in het bos gekregen, zodat er centraal in het park meer ruimte is voor de grote katachtigen. De tijgers Paka en Awi - die vernoemd werden naar het park - krijgen er een nieuw verblijf en de oude tijgerperken worden omgebouwd tot een groot chimpanseeverblijf.

Om het keerpunt in de geschiedenis van het park te symboliseren, werd het omgedoopt van Olmense Zoo tot Pakawi Park. De naam Pakawi verwijst naar het Swahili voor katachtige. Het dierenpark staat immers al jaren bekend om zijn verzameling grote katten zoals tijgers, leeuwen en luipaarden.

‘Het nieuwe park gaat roofdieren en katachtigen in de kijker blijven zetten, maar op een andere manier. Veel kweken met eerder algemene soorten is niet meer het doel, wel educatie en de voortplanting van soorten waar nood aan is, zoals bijvoorbeeld de zeldzame fretkat’, klinkt het.

Bezoekers kunnen zaterdag nog tot 1 uur ‘s nachts terecht in het park. Er staan onder meer muziekoptredens en kinderanimatie op het programma, maar ook roofvogeldemonstraties en voederpraatjes bij de dieren. Er worden zowat 2.000 bezoekers verwacht.