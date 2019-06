Dit is ‘Scamp the Tramp’, de lelijkste hond ter wereld

Slordige dreadlocks, erg prominente oren en een schele blik. Daarmee is ‘Scamp the Tramp’ vrijdagavond in Californië verkozen geraakt tot ‘lelijkste hond ter wereld’.

Het huisdier van een vrouw uit Santa Rosa werd lelijker bevonden dan 18 concurrenten en dat levert 1.500 dollar prijzengeld op, zo meldt de lokale krant The Press Democrat.

‘Ik denk dat het publiek zijn goede ziel heeft gezien’, zei baasje Yvonne Morones. Naast het prijzengeld, mag ze ook met haar hond naar New York reizen voor een tv-show en mag ze nog 1.500 dollar schenken aan een asiel. Redenen genoeg voor Morones om haar hond een nieuwe naam te geven: ‘Scamp the Tramp’ (landloper) gaat nu als ‘Scamp the Champ’ (kampioen) door het leven.

De jury lette tijdens de verkiezing onder meer op uitpuilende ogen, kromme tanden, O-benen en bochels. De meeste van de deelnemende dieren, ook de winnaar, waren voormalige zwerfhonden. Met de wedstrijd willen de organisatoren mensen aanzetten om achtergelaten dieren een kans te geven. Het evenement is een feest van ‘de imperfecties die alle honden bijzonder en uniek maken’, luidt het.

Tweede eindigde ‘Wild Thang’, een pekinees uit Los Angels met een uithangende tong die amper nog kan bewegen door een kaakverlamming. De derde plaats was voor ‘Tostito’, een chihuahua met misvormde oren. De winnaar van vorig jaar, een Engelse bulldog genaamd ‘Zsa Zsa’, was er dit jaar niet meer bij. Enkele weken nadat de extreem kwijlende hond de jury had overtuigd, legde hij het loodje.