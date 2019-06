Nafi Thiam, olympisch kampioene, wereldkampioene en Europees kampioene, neemt voor het eerst deel aan de bekende meerkamp van Talence, het studentenstadje aan de rand van Bordeaux. Bij het hoogspringen bevestigde ze meteen haar status met een nieuw wereldrecord: ze sprong over 2,02 meter.

Op haar specialiteit, het hoogspringen, heeft Nafi Thiam bijzonder veel indruk gemaakt: 2,02m. Nooit heeft er iemand hoger gesprongen op de zevenkamp van Talence. Sterker: Thiam verbetert haar wereldrecord-hoogspringen-in-een-zevenkamp, in Götzis vorig jaar sprong ze 2,01m. Voor de petite histoire: het is dit seizoen de eerste keer dat Thiam aan hoogspringen deed in een competitie. En voor alle duidelijkheid: het gaat hier over een wereldrecord hoogspringen binnen de zevenkamp. Het wereldrecord hoogspringen zelf staat op 2,09 meter van de Bulgaarse Stefka Kostadinova.

“Dit was een test om te zien waar ik sta”

“De ambiance is hier ongelooflijk. Ik voelde mij supergoed, maar dit had ik niet verwacht.”

Ze probeerde nog drie keer op 2,05m – waarmee ene Tia Hellebaut olympisch kampioene werd op de Olympische Spelen van Peking 2008 – maar dat lukte niet. Met haar 2,02m is ze op dit jaar de op twee na beste hoogspringster van dit jaar.

Onnodig te zeggen dat Thiam na twee van de zeven proeven ruim aan de leiding ligt. Dat belooft. “Dit was een test om te zien waar ik sta. Totnogtoe gaat alles prima (lacht). Maar er zijn nog vijf proeven.”

Ruim leider na twee proeven

Na twee onderdelen staat ze ruim aan de leiding in de zevenkamp. De eerste discipline van het weekend, de 100 meter horden, was meteen goed bij Thiam. Ondanks een tegenwind van 0.8 meter per seconde liep ze naar 13.49, een beste seizoenstijd en slechts 15 honderdsten boven haar persoonlijk record. Het betrof de derde tijd uit haar carrière. De chrono was goed voor een zesde plaats op de horden. Bij haar voorbereidingswedstrijd in het Nederlandse Leiden liep Thiam nog 13.62.

Na het hordelopen volgde dus het hoogspringen, met een wereldrecord als bonus. In het klassement is Thiam nu ruim leider met 2.316 punten. Ze ligt 31 punten voor op het schema voor het Belgisch record, 12 punten voor op het schema voor op het schema voor het Europees record. De Letse Laura Ikaunice is voorlopig tweede met 2.079 punten.