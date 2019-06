David Goffin plaatst zich voor finale van grastornooi in Halle

David Goffin (ATP 33) heeft zich zaterdag als eerste geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Duitse Halle (gras/2.081.830 euro). In de finale wacht mogelijk een clash met de Zwitser Roger Federer (ATP 3).

De 28-jarige Luikenaar rekende in de halve finales in twee sets af met de vijf jaar jongere Italiaan Matteo Berrettini (ATP 22): 7-6 (7/4) en 6-3 na 1 uur en 38 minuten. Berrettini won vorige week nog de titel op het gras in Stuttgart. Het was de eerste confrontatie tussen Goffin en de Italiaan. Vrijdag boekte Goffin in de kwartfinales een knappe overwinning tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP 5): 3-6, 6-1 en 7-6 (7/3).

Federer?

Belgiës nummer 1 staat zo voor de twaalfde keer in zijn carrière in de finale van een ATP-toernooi. Hij heeft vier titels op zijn palmares: Metz en Kitzbühel in 2014, Tokio en Shenzhen in 2017.

In de eindstrijd neemt Goffin het op tegen de winnaar van het duel tussen Roger Federer (ATP 3), negenvoudig eindwinnaar in Halle, en de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 43).