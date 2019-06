Luchtverkeersleiders dreigen: ‘Voor, tijdens of na verlof: we zullen hard reageren bij provocatie’

De christelijke vakbond ACV-Transcom voert de druk bij luchtverkeersleider skeyes op in de aanloop naar de zomervakantie.

‘We willen de uittocht niet hypothekeren, maar als de directie ons provoceert, zullen we meteen en hard reageren. Voor, tijdens of na de verlofperiode’, klinkt het zaterdag in een persbericht. Maandag vindt er opnieuw sociaal overleg plaats bij skeyes.

Het persbericht komt er na een paritair comité vrijdag bij skeyes. De christelijke vakbond leerde daar naar eigen zeggen uit dat de directie wil ‘overgaan tot de orde van de dag’. Maar ACV verzet zich, samen met VSOA, nog altijd tegen de sociale akkoorden die de directie sloot met één vakbond, de socialistische ACOD. Ze hekelden al meermaals dat de akkoorden geen structurele oplossingen bieden. Vakbondsman Kurt Callaerts heeft het in het persbericht over ‘hun drang (van de directie, red.) naar 24/24 volledige continuïteit ten koste van de veiligheid’ en het privéleven van de werknemers.

Over die akkoorden wordt al wekenlang overlegd. De directie zegt alleen over de uitwerking ervan te willen spreken, terwijl ACV en VSOA de akkoorden willen heronderhandelen.

Maandag zitten directie en vakbonden opnieuw samen.

Op 16 mei was het door skeyes gecontroleerde luchtruim urenlang gesloten door een werkonderbreking van de luchtverkeersleiders. Voor vele luchtvaartbedrijven was dat de spreekwoordelijke druppel. Onder meer Brussels Airport, Brussels Airlines en TUI fly Belgium stapten naar de kortgedingrechter om dwangsommen te eisen indien de dienstverlening van skeyes nog verstoord zou zijn. Een uitspraak wordt binnenkort verwacht.