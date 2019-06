Zulte Waregem heeft zich versterkt met Cameron Humphreys. De 20-jarige Engelse centrale verdediger komt over van de reserven van Manchester City.

Humphreys, 1 meter 88 groot, speelde in 2016 tweemaal voor de eerste ploeg van City, in de FA Cup. Bij de Engelse nationale jeugdploegen was hij erbij van de U16 tot U19. Na aanvaller en huurling Dimitri Oberlin is Humphreys de tweede zomeraanwinst voor Essevee.