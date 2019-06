‘Dus ik moet als homoseksueel maar verhuizen uit Molenbeek?’

VRT-journalist Riadh Bahri reageert op Twitter verontwaardigd na een interview met Johan Leman in De Standaard.

Johan Leman, de voorzitter van het Molenbeekse integratiecentrum Foyer, vindt dat homokoppels in de gemeente zouden moeten weten waar ze een handje kunnen geven en waar het moeilijk is. ‘Tracht Molenbeek te begrijpen en aan te voelen wat mogelijk is’, is zijn boodschap.

De oud-directeur van het Centrum voor Gelijke Kansen heeft het gehad met ‘bepaalde progressieve Vlamingen die naar Molenbeek komen’. ‘Ik heb liever dat ze dat niet doen’, zegt hij. Leman reageert zo op een vaak gedeeld bericht van VRT-journalist Bahri. Die had enkele weken geleden kritiek op de vuilnisbelten in zijn straat. Hij vermeldde er ook bij dat hij de hand van zijn vriend loslaat wanneer hij Molenbeek binnenstapt.

‘Mensen die Molenbeek kennen, schrikken er niet van dat het hier wat vuiler is dan elders’, aldus Leman. ‘Die weten dat je hier als homokoppel misschien niet hand in hand over straat kan lopen. Dat lijkt me zinvoller dan mensen binnen te halen die na enkele jaren lezersbrieven schrijven waarin ze hun beklag doen over Molenbeek.’

'Het staat er echt'

Bahri tweet: ‘Dit kan je niet geloven? Echt niet? Het staat er echt. Ik moet maar verhuizen als homoseksueel uit Molenbeek, dat is de boodschap. We moesten hier maar niet komen wonen. Het is definitief voorbij de hoop die ik koester voor deze gemeente.’ Verder schrijft hij: ‘Wij moeten juist niet begrijpen dat je slaag krijgt omwille van wie je bent. De anderen moeten begrijpen dat we 2019 zijn, en dat dit België is. Niet Saudi-Arabië. En als je wil streven naar het feit dat iedereen in Molenbeek gewoon eens normaal doet, begin je niet met slachtoffers van homofobie en seksisme te culpabiliseren in een nationale krant.’

Ook Stijn Baert, arbeidseconoom aan de UGent, reageert op Twitter. ‘Dus homo’s moeten ermee leren leven dat hand in hand lopen in Molenbeek niet kan?’, schrijft hij. ‘Met dit integratiediscours Leman deel van het probleem, niet van de oplossing.’