Primeur voor Antwerps ziekenhuis: cochleair implantaat geplaatst met robot

Een oorchirurg van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) heeft met behulp van een robot een cochleair- of binnenoorimplantaat bij een patiënt geplaatst. Dat meldt het UZA. Het gaat volgens het ziekenhuis om een wereldprimeur.

Onder leiding van oorarts Vedat Topsakal boorde een navigatiegestuurde robot een toegang tot het slakkenhuis. De robot werd daarbij niet aangestuurd door bewegingen van de chirurg, maar voerde de bewegingen zelfstandig uit op basis van een vooraf door de chirurg vastgelegd plan. ‘De robot voert de planning van de chirurg secuurder uit dan de chirurg zelf ooit zou kunnen’, aldus professor dokter Topsakal.

Met een cochleair implantaat kunnen mensen met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies (opnieuw) geluiden waarnemen waardoor ze comfortabeler kunnen communiceren in het dagelijkse leven. Het toestel zet de geluiden om in elektrische prikkels die de gehoorzenuw in het slakkenhuis stimuleren. Vaak heeft de patiënt nog eigen gehoor in de lagere frequenties. Dit meetbaar gehoor wordt restgehoor genoemd. Eén van de risico’s bij de plaatsing van het implantaat is echter dat de patiënt dit restgehoor verliest.

Dankzij de nieuwe ultraprecieze operatietechniek zullen meer slechthorenden hun restgehoor van de lage tonen kunnen behouden met een cochleair implantaat, aldus het UZA. ‘Als we er met de robot in blijven slagen om het restgehoor te sparen, zal een cochleair implantaat in de toekomst beschikbaar zijn voor nog meer patiënten.’