Onbegrip bij agenten na vrijlating moordenaar Kitty Van Nieuwenhuysen

Er is veel emotie en onbegrip bij agenten over de volledige vrijlating van een van de moordenaars van agente Kitty Van Nieuwenhuysen. Dat zegt Carlo Medo, voorzitter van de neutrale politievakbond NSPV. Of er protestacties komen, moet de volgende dagen blijken.

De Luikse strafuitvoeringsrechtbank besliste vrijdag dat Nourredine Cheikhni (41), een van de moordenaars van politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen, van zijn enkelband wordt verlost. Cheikhni werd veroordeeld tot dertig jaar cel voor de moord, eind 2007, op de politieagente. Hij zat 10 jaar in de cel, maar is nu de eerste van de drie veroordeelde gangsters die volledig vrij is.

De vrijlating roept bij agenten veel emoties op, aldus Medo. ‘Kitty is een symbool voor elke agent die op straat loopt om de maatschappij te dienen. Dat leeft heel sterk onder het politiepersoneel’.

De politievakbond roept al jaren op om geweld op agenten strenger te bestraffen. ‘De regelgeving daarvoor bestaat, maar de rechtspraak volgt onvoldoende’, vindt de vakbondsman.

De maatschappij moet geweld op mensen met een maatschappelijke functie afkeuren, meent Medo. ‘En dat geldt niet alleen voor politiemensen, maar ook voor geweld op bijvoorbeeld buschauffeurs of onderwijzers’.

De bekendmaking vorig jaar dat Cheikhni de cel mocht verlaten en onder elektronisch toezicht werd geplaatst, leidde toen tot protestacties van de politie aan gerechtsgebouwen. Of er ook nu protestacties volgen, moet de volgende dagen blijken, klinkt het bij de politievakbond.

4 december 2007

De 23-jarige agente Kitty Van Nieuwenhuysen en haar 27-jarige collega Peter Van Stalle waren kort voor 3 uur in de ochtend van 4 december 2007 op zoek naar de bestuurders van een achtergelaten Volvo toen ze in de Beerselsestraat in Lot onder vuur werden genomen door onbekenden. Van Nieuwenhuysen werd dodelijk geraakt, haar collega werd zwaargewond. De daders schoten ook buurtbewoner Ismaël Saccoor neer en stalen zijn Peugeot om ervandoor te gaan.

30 jaar cel

Anderhalve maand later, op 19 januari 2008, kon de politie de drie verdachten oppakken. Die stonden in het voorjaar van 2011 terecht voor het Brusselse assisenhof en werden daar veroordeeld tot 30 jaar cel. Het hof van assisen bevond hen niet alleen schuldig aan de gewelddadige homejacking waarbij Kitty Van Nieuwenhuysen werd doodgeschoten, maar ook aan de brandstichting van de Peugeot van de familie Saccoor, die ze in Lot gestolen hadden, aan de gewelddadige diefstal van een zwarte Volvo, die ze in Lot achterlieten, en de diefstal van de nummerplaten die op de Volvo aangebracht waren.

Het drietal was ook schuldig bevonden aan bendevorming en Noureddine Cheikhni werd ook nog veroordeeld voor een gewapende overval op een koppel vijftigers in Roux, nabij Charleroi.