Jonge Duivels komen vandaag laatste keer in actie op EK U21: transferkoorts en de eer van het vaderland

De Belgische beloften spelen zaterdagavond (om 21u00) in het MAPEI Stadium in Reggio Emilia hun derde en laatste groepswedstrijd op het EK U21. Na een 0 op 6 tegen Polen en Spanje - en door de resultaten vrijdagavond in groep C - hebben de Jonge Duivels geen kans meer om door te stoten. Het duel tegen het gastland wordt louter een duel voor de eer.

LEES OOK. Jonge Duivels nu ook mathematisch uitgeschakeld op EK beloften door winst Frankrijk

U staat vanavond voor de verscheurende keuze: even een terrasje doen en genieten van zonsondergang, of u aan een scherm kluisteren voor de laatste EK-wedstrijd van de nationale beloften tegen Italië. Verscheurend, want de jonge Duivels willen zich nog weren als duivels. Al was het maar omdat Maurizio Sarri in de tribunes zit.

Vertrouwen

De late nederlaag woensdag tegen Spanje (2-1) leek de Duivels de voorbije dagen vertrouwen hebben gegeven. Tegen de voetballend superieure ‘Rojita’ hielden de jongens van bondscoach Johan Walem 89 minuten stand, tot de ingevallen Fornals met een harde knal de Belgen tegen het canvas sloeg.

In tegenstelling tot de openingsmatch, toen de Belgen de partij nog voor het halfuur in het slot hadden kunnen gooien, verlieten ze het terrein deze keer met een - weliswaar erg ontgoocheld, maar ook - opgeheven hoofd. Verdediger Wout Faes liep wel tegen een fatale tweede gele kaart aan, waardoor hij geschorst is tegen Italië.

Legertje A-internationals

Bij de ‘Azzurrini’ is het uitkijken naar het legertje A-internationals dat bondscoach Luigi Di Biagio voor dit EK in eigen land optrommelde. Aanvallend is de weelde enorm groot, met man-in-vorm Federico Chieso (Fiorentina), Moise Kean (Juventus) en Patrick Cutrone (AC Milan), terwijl ook het middenveld met onder meer Nicolo Barella (Cagliari) en Lorenzo Pellegrini (AS Roma) meer dan goed gestoffeerd is. Nicolo Zaniolo (AS Roma) is geschorst.

De Italianen wonnen hun eerste groepsmatch overtuigend tegen Spanje (3-1) om nadien afgelopen woensdag erg verrassend het onderspit te delven tegen Polen (1-0). Voor de Italianen is een overwinning dus noodzakelijk om kans te blijven houden op groepswinst.

België: De Wolf; Cools, Bornauw, Bushiri, Cobbaut; Bastien, De Sart, Omeonga; Amuzu, Lukebakio, Mbenza

Italië: Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Chiesa, Cutrone, Kean

Transferkoorts en de eer van het vaderland

Wat staat er nog op het spel vanavond? Sportief niets meer. De waterkansen op een barrageduel zijn in rook opgegaan doordat Engeland definitief is uitgeschakeld. Maar wel nog de eer van een land dat nooit eerder zo pover presteerde. Noch tijdens de vorige twee deelnames aan een EK voor beloften, noch op de grote toernooien waar U17 of U19 aan deelnamen, moest België ooit met lege handen naar huis. “Maar de groep beseft wel wat we gepresteerd hebben. Al sinds de kwalificaties zijn we enorm gegroeid”, zegt aanvoerder Siebe Schrijvers. “We blijven trots op wat we neergezet hebben, ook als we hier straks met nul op negen moeten vertrekken.”

Gastland Italië wordt voor de beloften ook de laatste kans om zich te tonen aan de vele scouts én aan kersvers Juventus-trainer Maurizio Sarri, een van de bekendere gasten in een uitverkocht Mapei-stadion. Want een rist spelers is op zoek naar een andere club. Watford plakte een vraagprijs van 20 miljoen euro op Dodi Lukebakio, die net als Amuzu (enkel) gisteren binnen trainde. Isaac Mbenza degradeerde met Huddersfield, maar wil liever niet naar de Engelse tweede klasse. Idem voor Orel Mangala, die eigendom is van Stuttgart, dat degradeerde. Rocky Bushiri, mogelijk de vervanger van de geschorste Wout Faes, ligt overhoop met KV Oostende en hoopt gratis weg te kunnen. Hij schermt met interesse uit de Engelse tweede klasse. Stéphane Omeonga, het laatste halfjaar uitgeleend aan Hibernian, moet terug naar Genoa, maar lijkt daar geen toekomst meer te hebben. Nordin Jackers wil ook weg bij Genk, maar heeft de pech dat zijn foutje in de eerste match hem zijn plaats kostte.

Transferkoorts en de eer van het vaderland: vanavond weet u of dat volstond om het ijzersterke Italië uit het toernooi te knikkeren.