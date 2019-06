De Lijn installeert nieuwe realtime informatieschermen

De Lijn zal in het najaar aan 280 haltes nieuwe informatieschermen plaatsen waarop de reizigers in realtime zullen kunnen lezen wanneer hun bus of tram komt.

De nieuwe schermen komen bovenop de bijna 400 die er nu al staan, maar zien er anders uit. Dat meldt de Vlaamse vervoersmaatschappij. De nieuwe schermen tonen de doorkomsttijden op basis van de gps-positie van de bus of tram. Enkel het lijnnummer, de bestemming en de wachttijd zijn erop te zien.

De zuinige LCD-schermen werken op batterijen en de informatie wordt aangeleverd via mobiel internet. Er moet dus niet gegraven worden om kabels te leggen. De leverancier, Axentia, plaatste eerder al dezelfde schermen voor de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB.

Van de 280 schermen komen er 115 in Antwerpen, waar De Lijn de grootste aanwezigheid heeft. Daarnaast komen er 14 schermen in Limburg, 69 in Oost-Vlaanderen, 63 in Vlaams-Brabant en 19 in West-Vlaanderen.

In een volgende fase kunnen er nog eens 710 informatieschermen bijkomen. Alles samengeteld gaat het om een investering van 2,7 miljoen euro.