Schitterende Emma Meesseman stuwt Belgian Cats naar winst in oefenmatch tegen Italië

In de Schelp in Wevelgem wonnen de Belgian Cats na een spannende partij met 79-76 van Italië. Emma Meesseman stuwde België met 29 punten naar winst.

Halfweg hadden de Italianen via Giorgia Sottana (15), Cecilia Zandalisini (16) en Sabrina Cinili (17) nochtans een 37-45 bonus op zak. In de tweede helft leidde een schitterende Emma Meesseman (29 punten, 6 rebounds, 7 assists) en na 67-64 de Cats na een thriller alsnog naar de winst. Vanavond (17 uur) nemen de Belgian Cats in De Lange Munte in Kortrijk met de uitwuifwedstrijd tegen opnieuw Italië afscheid van de Belgische fans. Maandag is er het vertrek naar Servië en donderdag 27 juni openen de Belgian Cats het EK in Zrenjanin tegen Rusland.

België: (30 op 51 shots, waarvan 4 op 16 driepunters, 15 op 17 vrijworpen en 20 fouten) K. MESTDAGH 7-2, DELAERE 5-4, MEESSEMAN 10-19, LINSKENS 2-3, ALLEMAND 2-6, Carpréaux 0-0, Wauters 6-2, H. Mestdagh 0-0, Nauwelaers 0-0, Vanloo 3-0, Raman 2-6

Kwarts: 27-21, 10-25, 30-19, 12-12