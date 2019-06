Hoe het ongeval aan de spooroverweg kon gebeuren

Infrabel sluit uit dat de slagboom slecht functioneerde bij het dodelijke ongeval in Aarschot donderdagavond. ‘In het seinhuis is mogelijk de juiste procedure niet gevolgd.’

Rond half elf donderdagavond werd een auto gegrepen door een goederentrein aan de overweg in de Winterstraat in Langdorp, een deelgemeente van Aarschot. Een jongeman van 20 jaar kwam daarbij om. Zijn passagiers, een 18-jarige vrouw en een 21-jarige man, raakten lichtgewond. Infrabel vermoedt dat een fout in het seinhuis aan de basis van het ongeluk ligt.

Het parket van Leuven is een onderzoek gestart. Volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige was de slagboom aan de overweg open en waren de witte lichten in werking. De auto­bestuurder mocht er dus van uitgaan dat het veilig was de sporen over te steken.

Infrabel, dat beklemtoont mee te werken aan het onderzoek, sluit intussen uit dat de slagboom slecht functioneerde. Een eerste analyse van wat er donderdagavond verkeerd is gelopen, wijst veeleer op een menselijke fout. ‘In het seinhuis is mogelijk de procedure niet gevolgd, nadat een goederentrein in panne was gevallen’, zegt woordvoerder Thomas Baeken.

Bevel niet gegeven

De goederentrein viel stil onderweg van Hasselt naar Aarschot en moest worden weggesleept door een andere locomotief. Dat gebeurde in de richting van Hasselt, tegen de officiële rijrichting van het spoor in.

Daar is het misgelopen. Want de sensoren die verantwoordelijk zijn voor het openen en sluiten van de slagbomen, zijn er niet op voorzien dat een trein in de tegengestelde rijrichting tegen de normale snelheid een overweg passeert. De procedure zegt dat bij zulke takelingen het seinhuis de machinist het bevel geeft om hooguit 20 kilometer per uur te rijden en bij overwegen af te remmen tot 5 kilometer per uur én er te claxonneren.

Precies dat bevel is, zoals het er nu naar uitziet, niet gegeven aan de machinist die de goederentrein takelde. De slagboom had daardoor niet voldoende tijd om de overweg af te sluiten toen de trein naderde.

Een gelijkaardig ongeval heeft zich, voor zover ze bij Infrabel weten, nog niet eerder voorgedaan, zegt woordvoerder Baeken. ‘We zullen nu alles evalueren om te voorkomen dat zich opnieuw zo’n tragisch ongeval voordoet.’ Daarbij zal bijvoorbeeld worden bekeken of extra sensoren aan de overwegen zinvol zijn om takelingen in de tegengestelde rijrichtingen veiliger te maken, als extra vangnet voor de procedures.

Baeken: ‘Laat wel duidelijk zijn dat dit een zeer uitzonderlijke situatie was. Je moet géén schrik hebben om overwegen over te steken als de slagboom omhoog staat, je geen belsignaal hoort en de seinen niet rood zijn.’