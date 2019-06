Columniste E. Jean Carroll beschuldigt Trump van seksueel misbruik

In een artikel van het New York Magazine schrijft journaliste, schrijfster en columniste E. Jean Carroll dat Donald Trump haar 23 jaar geleden seksueel misbruikt zou hebben. ‘Ik maakte een lijst van vreselijke mannen in mijn leven, en de president staat er ook op’, schrijft Carroll.

Carroll beschrijft hoe Trump haar in een paskamer van Bergdorf Goodman, een Amerikaans luxewarenhuis, verkracht zou hebben. ‘Het moment dat de deur van de paskamer sluit, duwt hij me tegen de muur’, schrijft ze. Ze omschrijft in detail hoe hij haar zou vastpinnen en verkrachten. Na het voorval nam ze twee vriendinnen in vertrouwen. De ene raadde haar aan naar de politie te gaan. De andere zei haar alles te vergeten. ‘Hij heeft 200 advocaten, hij zal je begraven’, zou ze gezegd hebben. Beiden bevestigen het verhaal aan New York Magazine.

Haar tekst gaat niet enkel over Trump, Carroll schrijft over 21 mannen, waaronder ook Les Moonves, het voormalige hoofd van CBS die moest aftreden na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zelf noemt ze het de ‘meest vreselijke mannen van mijn leven’-lijst. Ze zegt dat ze geïnspireerd raakte om het artikel te schrijven door de Metoo-beweging. ‘Het begon in oktober 2017, de dag dat de New York Times de verhalen over Harvey Weinstein publiceerde’. Twee jaar later is ze naar eigen zeggen klaar met haar lijst.

‘Onrealistisch’

Carroll anticipeerde op de vraag waarom ze zo lang wachtte om met haar verhaal naar buiten te komen. ‘Doodsbedreigingen krijgen, uit mijn huis gedreven worden, mijn naam door de modder gehaald zien worden, enkel en alleen om te zien hoe die mannen dan alles ontkennen, daar had ik allemaal geen zin in. Ik ben ook een lafaard.’

‘Dit verhaal is compleet vals en onrealistisch, en komt 25 jaar na datum bovendrijven enkel en alleen om de president zwart te maken’, laat het Witte Huis weten in een reactie. Carroll is de zestiende vrouw die de president beschuldigt van seksueel misbruik.