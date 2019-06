Het lijkt alsof de Belgische rugzaktoerist Théo Hayez van de aardbol is verdwenen. Drie weken nadat hij ’s nachts een Australische bar heeft verlaten, ontbreekt elk spoor.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de 18-jarige Théo Hayez op vrijdagavond 31 mei even over 23 uur over straat wandelt in Byron Bay, aan de oostkust van Australië. Op de beelden wankelt de jonge Brusselaar ...