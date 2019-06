Karim Belhocine wordt de nieuwe hoofdcoach van Sporting Charleroi

Sporting Charleroi heeft Karim Belhocine (41) aangesteld als zijn nieuwe hoofdcoach. Hij was het voorbije seizoen aan de slag als hulptrainer bij RSC Anderlecht en had bij de Brusselse club nog een contract. Hiermee is Eupen nog de enige club die een T1 zoekt voor het nieuwe seizoen.

Na het vertrek van Felice Mazzu naar landskampioen Racing Genk was Charleroi nog steeds op zoek naar een hoofdcoach voor het nieuwe seizoen. Hein Vanhaezebrouck leek even in beeld en ook de Sloveen Elsner was een ernstige kandidaat. Toch werden zij het niet, zodat de Carolo’s uiteindelijk uitkwamen bij Karim Belhocine, de T2 van RSC Anderlecht. De ruime technische staf van Anderlecht wordt hiermee alweer een beetje afgeslankt.