Bogdan Vanden Berghe wordt politiek directeur van Groen

Tarik Fraihi wordt na goed een jaar al vervangen als politiek directeur van Groen door Vanden Berghe, die zelf niet verkozen geraakte.

De huidige politiek directeur, Tarik Fraihi, betaalt als eerste de rekening voor de overwinningsnederlaag van Groen op 26 mei. Hij wordt vervangen door Bogdan Vanden Berghe. De voormalige directeur van 11.11.11 stapte begin dit jaar nog maar over naar Groen, maar geraakte – tegen de eigen verwachtingen in – vanop de derde plaats op de Antwerpse Kamerlijst niet verkozen. De ondermaatse score van Groen torpedeerde een politieke carrière in de knop.

Deze affiche mag stilaan weg.



Kijk er naar uit op 1/7 politiek directeur @groen te worden pic.twitter.com/xiGB1RzAls — Bogdan Vanden Berghe (@bogdanvdberghe) 21 juni 2019

Maar Vanden Berghe neemt dus zijn oude directeursrol terug op, zij het nu voor Groen. Het grootste slachtoffer van de stoelendans is Fraihi. Hij werd in februari 2018 langs de grote poort binnengehaald als de nieuwe politieke directeur van Groen. Fraihi bracht als departementshoofd bij het Orgaan voor de Coördinatie van de Analyse van de Dreiging (Ocad) sérieux en aanzien mee. ‘Tarik heeft het profiel dat we zochten’, reageerde voorzitster Meyrem Almaci toen. ‘We zijn bijzonder verheugd dat hij de stap naar de politiek zet vanuit het middenveld en nadien Ocad.’ Fraihi moest de cruciale verkiezingen van 2018 en 2019 in goede banen leiden.

Maar de voorbije maanden draaide de backoffice niet naar behoren. Typerend was de gebrekkige uitwerking van het voorstel om de fiscale voordelen van salariswagens af te schaffen. Die vaagheid speelde de partij parten in debatten, zo noteerde Wouter Van Besien deze week in een uitgelekte analyse van de campagne. ‘De keuze om op het einde van de campagne de volledige compensatie van de fiscale voordelen van de salariswagens niet concreet te maken, en constant de vragen daarover te ontwijken, ondermijnde onze geloofwaardigheid als beleidsmakers. We kwamen in problemen toen we te weinig concreet gingen of begonnen zwalpen, niet omdat we te concreet gingen’

Nog tijdens de campagne kreeg Fraihi een andere rol in de partij, al bleef hij in naam wel politiek directeur. In werkelijkheid werd die functie niet meer actief ingevuld.