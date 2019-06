Zware verkeershinder op E40 in beide richtingen: 'Afhandeling zal uren duren'

Het verkeer op de E40 staat in beide richtingen vast. Door een ongeval in Zwijnaarde zijn twee rijstroken versperd richting Gent, richting Brussel zijn alle drie de rijstroken versperd. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum zal de afhandeling nog uren duren.

Klik hier voor de meeste actuele verkeerssituatie.

Van Gent naar Brussel staat het verkeer volledig vast, alle drie de rijstroken zijn versperd en het gebruik van de vluchtstrook is er toegestaan. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht dat de afhandeling van het ongeval nog enkele uren zal duren. Om 19 uur was het meer dan een uur extra vanaf Erpe-Mere tot aan het ongeval in Zwijnaarde. Richting Brussel komt er 45 minuten bij van voor St.-Denijs-Westrem.

#E40 Update ongeval Zwijnaarde in beide richtingen: de afhandeling van het ongeval zal nog een hele tijd duren. Volg indien mogelijk een omleiding.

→ Brussel: https://t.co/mrSVlAetFu

→ Oostende: https://t.co/zT7tFcB301 pic.twitter.com/VJHhXmzVyO — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) June 21, 2019

Omleidingen

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om alternatieve routes te nemen. Het verkeer richting Brussel moet de uitrit 14 Expo Gent nemen en de B402 tot aan de R4 volgen.

Daarna nemen bestuurders best de R4 richting Zwijnaarde tot aan knooppunt Merelbeke, waar de E40 richting Brussel vrij is.

Verkeer van Hasselt naar Gent rijdt beter via Antwerpen, van Merelbeke naar Oostende rij je best via de R4 Destelbergen, en Merelbeke naar Sint-Denijs-Westrem gaat het best via de R4 Zuid.