Arnaud Démare sprint naar ritzege in Route d’Occitanie

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) heeft vrijdag de tweede rit in La Route d’Occitanie (cat. 2.1) gewonnen. De Fransman sprintte na 187,7 kilometer van Labruguière naar Martres-Tolosane sneller dan de Brit Chris Lawless en de Nederlander Moreno Hofland.

Bekijk hier onze digitale wielergids.

De 39-jarige Spanjaard Alejandro Valverde (Movistar), die de openingsrit won, behoudt zijn leiderstrui. De wereldkampioen heeft vier seconden voor op de Ier Eddie Dunbar en acht op de Fransman Elie Gesbert.

De tweede etappe was op papier de enige kans voor de sprinters. Thuisrijder Démare, goed voor een ritzege in de Giro en terug in competitie na een rustperiode en voorbereiding op de Tour, wou dus absoluut zijn snelle benen tonen. Veel strijd om mee te schuiven in de vroege vlucht was er niet. Een kwartet waagde toch zijn kans. Kévin Le Cunf, Angelo Tulik, Clément Carisey en Loïc Chetout verzamelden maximaal drie minuten op een peloton, waarin vooral de troepen van Démare het commando voerden, met Movistar in steun.

Het peloton speelde een kat-en-muisspelletje met de vluchters, op 35 kilometer hadden ze nog slechts 55 seconden voorsprong en was Chétout al teruggewaaid. Het overblijvende trio werd pas onder de vod van de laatste kilometer gegrepen, waarna Démare het werk van zijn ploegmaten afrondde, goed voor zijn tweede overwinning van het seizoen.