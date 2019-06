Ferrari verliest strijd over tijdstraf Vettel, Hamilton blijft winnaar GP van Canada

Ferrari heeft bot gevangen bij de FIA. Het verzoek van de Scuderia om de tijdstraf van Vettel tijdens de GP van Canada te herbekijken is afgewezen. Lewis Hamilton blijft daardoor de winnaar van de GP van Canada.

Vettel kreeg in Canada een tijdstraf van vijf seconden omdat hij, nadat hij even door het gras was gereden, gevaarlijk terug op de baan zou gekomen zijn en daarbij ook Lewis Hamilton van de baan geduwd zou hebben.

De tijdstraf zorgde ervoor dat niet Sebastian Vettel, die als eerste over de finish was gereden, maar wel Lewis Hamilton tot winnaar van de GP van Canada werd uitgeroepen.

Ferrari verzamelde de voorbije dagen extra bewijsmateriaal om een verzoek in te dienen zodat de tijdstraf herbekeken zou worden. Ferrari had naar eigen zeggen "onomstotelijk bewijs".

Nadat de stewards de argumenten van Ferrari aanhoord hadden raakte na afloop van de tweede oefensessie in Frankrijk bekend dat het verzoek van Ferrari wordt afgewezen. Lewis Hamilton blijft bij gevolg de winnaar van de GP van Canada en behoudt ook zijn 162 punten in de wk-tussenstand.

