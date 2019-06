Asco ligt derde week stil na cyberaanval

Bij het bedrijf Asco wordt de tijdelijke werkloosheid voor het personeel opnieuw verlengd tot en met vrijdag 28 juni. Er werken 1.500 mensen bij Asco, waarvan 1.000 in Zaventem.

De werknemers van Asco, dat vliegtuigonderdelen maakt voor onder meer Boeing en Airbus, blijven nog een week langer tijdelijk werkloos. Hackers hebben de servers van het bedrijf lam­gelegd en eisen losgeld. Dat gebeurde op 7 juni. Zolang dat er niet is, blijven de systemen onbruikbaar. Wie achter de hacking zit, is niet duidelijk, maar elke dat kunnen meer werknemers terug aan de slag. ‘Maar het zal zeker tot vrijdag duren voor weer iedereen in Zaventem kan starten. Vandaar de verlenging’, zegt woordvoerster van Asco Vicky Welvaert aan De Tijd.

Asco stelt in totaal 1.500 mensen te werk, van wie ongeveer 1.000 in Zaventem. De rest werkt in vestigingen in de VS, Duitsland en Canada. Ook in die vestigingen werden de activiteiten als gevolg van de cyberaanval volledig stilgelegd, maar zijn minder getroffen. Daar zijn al meer personeelsleden aan het werk.