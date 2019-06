Vijf mannen van ‘wolf pack’ veroordeeld tot 15 jaar cel voor verkrachting in Spanje

In Spanje zijn vrijdag vijf mannen veroordeeld tot vijftien jaar cel voor het verkrachten van een 18-jarig meisje tijdens de feesten van San Fermin in Pamplona in juli 2016.

De gebeurtenissen houden Spanje al twee jaar lang in de ban. De mannen hadden de verkrachting aan de ingang van een gebouw gefilmd en erover opgeschept in een WhatsApp-groep, waarin ze zich ‘Wolf Pack’ noemden.

In 2018 werden de vijf in eerste aanleg tot 9 jaar cel veroordeeld voor seksueel misbruik, en niet voor verkrachting. Dat had geleid tot massale protesten in heel het land tegen de ‘patriarchale justitie’.

Het hof van beroep bevestigde de straf in december 2018, al meenden twee van de vijf rechters toen wel dat de mannen voor verkrachting veroordeeld moesten worden en niet voor seksueel misbruik. Vrijdag besliste het hooggerechtshof uiteindelijk dat de vijf wel schuldig waren aan verkrachting, en veroordeelde hen tot 15 jaar cel.

Nationaal schandaal

De zaak rond het ‘wolf pack’ is in Spanje uitgegroeid tot een nationaal schandaal.

De mannen werden niet veroordeeld voor verkrachting, omdat het slachtoffer zich volgens het politierapport niet zou hebben verweerd tijdens de feiten. Ze onderging alles apathisch, met gesloten ogen, en dus was er volgens de rechter geen sprake van geweld. Dat is volgens de Spaanse wet een noodzakelijke voorwaarde om van een verkrachting te kunnen spreken.

Bovendien werden de vijf voorwaardelijk vrijgelaten nadat ze amper enkele maanden van hun celstraf van negen jaar hadden uitgezeten, in afwachting van de uitspraak in beroep. Daarop volgden verschillende protesten van vrouwenrechtenorganisaties.