Goffin is helemaal terug: Luikenaar flitst voorbij nummer vijf van de wereld naar halve finale in Halle

David Goffin (ATP-33) is helemaal terug van weggeweest. Na een lange periode vol wisselvallige prestaties en een diepe terugval op de wereldranglijst is onze landgenoot er voor het eerst dit seizoen in geslaagd om drie matchen op een rij te winnen. Goffin versloeg vrijdagnamiddag in de kwartfinale op het grastoernooi van het Duitse Halle thuisspeler Alexander Zverev - nummer vijf van de wereld - in drie sets: 3-6, 6-1 en 7-6. De weg naar boven is opnieuw ingezet.

Er stond op het centre court in Halle héél wat op het spel voor David Goffin. Met de Duitser Alexander Zverev, de nummer vijf van de wereld, kon hij drie vliegen in één klap slaan: voor het eerst eens drie matchen na mekaar winnen in 2019, de scalp van een heuse topper pakken én helemaal zeker zijn van een status als reekshoofd op Wimbledon.

Goffin kreeg in Halle met Zverev een erg kwaaie klant tegenover zich: thuisspeler, nummer vijf van de wereld én een grasspecialist. Tot 2-2 hield Goffin gelijke tred in de eerste set, maar dan verloor hij zijn eigen servicegame. De bijna twee meter lange reus uit Hamburg poeierde de ene loeiharde opslag na de andere om de oren van de bijna 20 centimeter kleinere Goffin. Onze landgenoot deed goed mee in de rally’s, maar kreeg te weinig eerste opslagen binnen om het Zverev echt moeilijk te maken in de eerste set. Die ging dan ook logischerwijze met 6-3 naar ’s werelds nummer vijf.

Een totaal ander beeld in de tweede set. Zverev sukkelde op zijn beurt met zijn eerste opslag, Goffin rook bloed en krikte zijn niveau stevig op. De 28-jarige Luikenaar liet net zoals tegen Nadal op Roland Garros zijn allerbeste tennis zien. Tot grote frustratie van Zverev die geen antwoord vond op het gevarieerde spel van zijn opponent. Het vijfde game bleek cruciaal. Die nam maar liefst 23 punten in beslag. Goffin verzilverde uiteindelijk zijn achtste breakpunt van dat game en stoomde door naar 4-1. Dat werd uiteindelijk zelfs 6-1-setwinst.

Foto: AFP

Maar Zverev is een bijter en knokte zich met de steun van het thuispubliek in de derde set meteen terug in de match. De 22-jarige Duitser hervond zijn goede eerste opslag, Goffin maakte dan weer foutjes die hij in de tweede set niet had gemaakt. Het leidde tot een 4-2-voorsprong voor Zverev. Maar Goffin liet het kopje niet hangen, ging opnieuw door de opslag van Zverev en versierde bij 5-4 twee matchballen. Helaas liet hij ze ook alle twee liggen.

Een tiebreak moest uiteindelijk de beslissing brengen. Daarin lag het niveau andermaal bijzonder hoog. Goffin scoorde hét punt van de wedstrijd bij 2-2 door vanuit een schijnbaar uitzichtloze situatie toch nog de rally te winnen. Aan de andere kant van het net bleef Zverev de aces aan 225 kilometer per uur afvuren. Toch pakte Goffin bij 3-3 de minibreak. Een cruciaal punt, want even later was de derde matchbal bij 6-3 wel de goede.

Goffin beet de voorbije maanden al zijn tanden stuk op kanjers als Tsitsipas (Estoril), Del Potro (Rome) en Nadal (Roland Garros). Vrijdag doorbrak hij eindelijk de ban tegen Zverev. Een overwinning die hem opnieuw lanceert richting de top-twintig van de ATP-ranking en een status als reekshoofd op Wimbledon. Maar vooral een flinke mentale opsteker waarin sterke prestaties te vaak werden afgewisseld met minder goede matchen.

Tegen man in vorm in halve finale

Goffin mag het zaterdag voor een plaats in de finale opnemen tegen de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 22). Die versloeg het Russische derde reekshoofd Karen Khachanov (ATP 9) met 6-2 en 7-6 (7/4). De 23-jarige Berrettini is de man in vorm. Vorige week won de 23-jarige Romein de titel op het gras in Stuttgart.

Het wordt de eerste onderlinge ontmoeting tussen Goffin en Berrettini.