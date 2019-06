Waarom extreemrechts in Duitsland een politicus vermoordde, de darm de spiegel van de ziel is, en of het kwaad kan om kinderen zichzelf in slaap te laten huilen

We kunnen helemaal gerust de zomer in. De parlementen zijn geïnstalleerd. Niettemin lijkt het aan te raden de wereld goed in de gaten te houden. Dit zijn twaalf van de interessantste artikels van de voorbije week.

1.

Duitsland zit weer met een politieke moord. CDU-politicus Walter Lübcke is wellicht door een extreemrechtse militant in het hoofd geschoten. Dat is extra confronterend. Het rechts-revolutionaire radicalisme slaat weer om in moordzucht, en het AfD kan niet beweren dat het er niets mee te maken heeft.

2.

Vlaams Belang voert precies op dat vlak de forcing. Politici die hen racistisch noemen en kranten die beschuldigingen uiten, krijgen een klacht of een recht op antwoord. Het gerecht slaat de plank beter niet mis met de vervolging van nieuwbakken kamerlid Dries Van Langenhove.

3.

De voorzitters van de andere partijen zijn aangeschoten wild. Schuchter komen ze voor de camera’s vertellen dat de analyses van hun verlies binnenskamers worden besproken. Af en toe raakt zo’n interne nota naar buiten. Zoals die van Wouter Van Besien over Groen.

4.

Mensen met een chronische darmontsteking of zelfs depressie hebben vaker dan gemiddeld een bepaald type darmflora, blijkt uit Leuvens onderzoek. Het buikgevoel bestaat.

5.

Sommige economische doctrines blijven populair, ook al bewezen ze al keer op keer hun ongelijk. Zo de theorie dat de inkomsten uit belastingen stijgen als de tarieven dalen. Levert altijd een begrotingstekort op. Toch is ook Donald Trump een fan. Deze week gaf hij de bedenker van de theorie, de Amerikaanse econoom Arthus Laffer, er de hoogste onderscheiding voor.

6.

We kregen deze week een nieuw posterbeeld voor de klimaatcrisis, ter vervanging van de ijsbeer op een smeltende ijsschots: honden die een slede door het smeltwater trekken. Dat is nu op Groenland aan het gebeuren, waar het 17,3 graden was. De EU stelt intussen vast dat Europa zijn klimaatdoelen van 2030 helemaal niet haalt. België doet het ontluisterend slecht.

7.

Onze vrienden lijken doorgaans erg op ons. Dat is ook wel jammer. De Standaard nodigt u uit om deze zomer mensen te ontmoeten die u kunnen verrijken omdat ze wellicht helemaal anders zijn. En passant doorbreekt u de absurde gescheiden werelden waar mensen zonder en met beperking in leven. Lees de verhalen van wie die begrenzing al eerder sloopte en hoe zij dat als een verrijking ervoeren. En doe de test.

<

8.

Facebook lanceert volgend jaar zijn eigen digitale munt, de Libra. Ogenschijnlijk bedoeld voor mensen die geen bankrekening hebben. Maar Facebook wil betalen even makkelijk maken als het sturen van een berichtje. Als dat lukt, gaan we allemaal voor de bijl.

9.

Zou het waar zijn dat het geen kwaad kan om je kind dat moeilijk alleen in slaap valt, ’s nachts gewoon te laten huilen tot het bijleert?

10.

DPG Media, uitgever van kranten en televisie (VTM), breekt de markt van mobiel dataverkeer open. Hun aanbieder van mobiele abonnementen, Mobile Vikings, lanceert een all you van eat-abonnement voor 29 euro. Toevallig of niet komt dat een week nadat Proximus de televisiezenders op de kast joeg met een nieuw programmaschema. Het gaat hard in medialand.

11.

Toy story 4 is een briljante animatiefilm, vooral voor wie de drie vorige meesterwerken in de serie niet gezien heeft, schrijft filmman Jeroen Struys. Een heerlijk artikel.

12.

De bejubelde HBO-serie Chernobyl grijpt de kijker naar de keel met de dramatische gevolgen van nucleaire straling. Overdreven de scenaristen? Wetenschapsredacteur Senne Starckx zoekt het uit.