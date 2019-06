Ryanair moet 377 passagiers vergoeden voor geannuleerde vluchten in herfst 2017

De ondernemingsrechtbank van Charleroi heeft lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair vrijdag veroordeeld tot het uitbetalen van schadevergoedingen aan 377 passagiers voor een reeks geannuleerde vluchten in de herfst van 2017. De uitspraak geldt voor 83 dossiers, goed voor een totaalbedrag van 105.126 euro.

In totaal buigt de rechtbank zich over 172 verschillende procedures van in totaal 592 passagiers. Twee concurrenten in de schadeclaimsector, Airhelp en Happy Flights, bundelden daarvoor de krachten en schakelden het advocatenkantoor De Groote-De Man in.

Vrijdag deed de ondernemingsrechtbank een uitspraak in de eerste 83 dossiers. Het totaalbedrag van de schadevergoedingen, inclusief gerechtskosten, ligt momenteel op 105.126 euro. Maar dat kan dus nog oplopen: volgende week vrijdag volgt de uitspraak in de volgende 18 procedures, de overige 72 worden eind augustus behandeld.

Tot nu toe heeft Ryanair altijd geweigerd om schadevergoedingen uit te betalen. Volgens Jeroen De Man, advocaat van Airhelp en Happy Flights, oordeelde de rechtbank nu dat Ryanair rechtsmisbruik pleegt en dat de algemene voorwaarden van de maatschappij passagiers intentioneel schaden. ‘Ryanair heeft op juridisch vlak alles uit de kast gehaald om toch maar aan hun verplichtingen te ontsnappen’, aldus De Man.

Volgens de advocaat is de uitspraak uniek. ‘Het is een van de eerste keren dat er in Europa op dergelijke wijze en op zo’n grote schaal procedures gevoerd worden’, klinkt het. Aangezien het om Europese wetgeving gaat, is de uitspraak bovendien ‘een belangrijk precedent voor rechtszaken in heel Europa’.