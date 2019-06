Louis de Vries heeft grote plannen met Lokeren: “Namen van investeerders kan ik echter nog niet vrijgeven”

Louis de Vries is de nieuwe voorzitter/eigenaar van Sporting Lokeren. De 72-jarige Antwerpenaar nam de club over van Roger Lambrecht en wil met de Waaslanders zo snel mogelijk weer naar eerste klasse, zo bleek vrijdag tijdens het persmoment op Daknam.

“Deze club heeft een grote historische achtergrond. Lokeren won tweemaal de Beker van België, speelde legendarische Europese wedstrijden en had ook de topscorer van de Belgische competitie in zijn rangen. Bovendien speelden hier mannen als Larsen, Lato, Lubanski, Dalving, Verheyen en noem maar op. Er heerst bij onze groep een gezonde sportieve ambitie. Wellicht spelen we volgend seizoen met Sporting in 1B (de uitspraak van het BAS volgt eind deze maand, red), maar we zijn ambitieus. Het is de bedoeling zo snel mogelijk terug in 1A te spelen”, bekende Louis de Vries.

“Gereputeerde en kapitaalkrachtige investeerders”

De Vries brengt een pak nieuwe mensen en geldschieters mee naar Lokeren. “De namen van mijn mede-investeerders kan ik, op hun vraag, nog niet vrijgeven. In de loop van volgende week treden we wel in detail. Het gaat wel om Vlaamse, gereputeerde en kapitaalkrachtige zakenmensen. De investeerders geloven alvast in het verhaal Sporting Lokeren. We willen hier de traditie zonder meer verderzetten.”

“We zijn niet de rijkste club van het land en zullen dat wellicht nooit worden. Wij gaan echter snel en efficiënt werken. Dat kan via onze uitgebreide netwerken en tal van relaties die ik en mijn zakenpartners hebben. Bovendien is een profclub meer dan 90 minuten voetbal. We willen inventief en innovatief te werk gaan. De stabiliteit van Sporting Lokeren is ook belangrijk. Deze club was nooit een duiventil en dat gaan we ook zo houden. Bovendien kan Sporting rekenen op een sterke achterban. Ook toen het slecht ging, bleven zij hun ploeg steunen.”

“Opwindende uitdaging”

Lambrecht van zijn kant krijgt de titel erevoorzitter toegeschoven en blijft nog een tijdlang hoofdsponsor van de club met stamnummer 282, die binnenkort zijn vijftigjarig bestaan viert. “Wij willen dat uiteraard niet zomaar laten voorbijgaan. We zullen vieren onder de noemer 50 jaar Lokerse Feesten. We staan voor een opwindende uitdaging en hebben er allen heel veel zin in. Het was trainer Glen De Boeck die me bleef pushen om verder te onderhandelen met Roger Lambrecht. Vandaag zitten we hier. We kunnen beginnen bouwen aan een team dat competitief is en zo snel mogelijk weer actief is in 1A.”