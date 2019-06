Drugsbende opgerold in havens Gent en Antwerpen

De politie heeft twaalf verdachten opgepakt en 33 wagens in beslag genomen in een onderzoek naar een drugsbende die opereerde in de havens van Gent en Antwerpen. Dat meldt de federale gerechtelijke politie (FGP) Oost-Vlaanderen.

De bende werd dinsdag 18 juni opgerold. ‘De FGP Oost-Vlaanderen voert, onder leiding van de onderzoeksrechter in Dendermonde, al geruime tijd een onderzoek naar een bende die zich inlaat met grootschalige drughandel. De bende, onder leiding van drie broers uit de omgeving van Lokeren, werkte mee aan de import van drugs in België. Door hun uitgebreid netwerk zorgden ze ervoor dat de drugs uit containers gehaald werden in de havens van Gent en Antwerpen. De bende maakte ook gebruik van verschillende firma’s om het druggeld te kunnen witwassen’, zegt de federale politie.

Er vonden dinsdag 23 huiszoekingen plaats, vooral in Oost-Vlaanderen. Het gaat onder meer om zeven huiszoekingen in Lokeren, en zoekingen in Gent, Waasmunster, Sint-Niklaas, Berlare, Hamme, Temse, Beveren en Lochristi. In de provincie Antwerpen werden huiszoekingen uitgevoerd in Turnhout, Lier en Mortsel. De politie pakte twaalf verdachten op, van wie er elf voorgeleid werden voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Die liet zeven verdachten aanhouden. Drie verdachten werden onder strenge voorwaarden vrijgelaten en één persoon werd in vrijheid gesteld.

Bij de huiszoekingen werden kleinere hoeveelheden drugs aangetroffen, meldt de politie. ‘Er is ongeveer 80.000 euro aan cash geld gevonden, alsook luxeproducten (uurwerken, merkkledij, etc). Daarnaast werden 33 wagens in beslag genomen, waarvan 21 in de garage van de drie broers.’